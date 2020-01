BERLIN (dpa-AFX) - Die vor der Übernahme durch den Branchenkollegen Aroundtown stehende TLG Immobilien kann sich über ein gewachsenes Vermögen freuen. Im zweiten Halbjahr sei der Wert des Portfolios um 244 Millionen Euro beziehungsweise 5,5 Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen am Montagabend mit. Erneut sei dafür weit überwiegend die "dynamische Marktentwicklung mit steigenden Mieten" bei Berliner Immobilien verantwortlich gewesen. Das pro-forma EPRA NAV, eine wichtige Kenngröße der Branche, habe damit zum Jahresende 2019 bei 32,40 Euro je Aktie gelegen (+7 Prozent).



Am Aktienmarkt kamen die Neuigkeiten gut an. Auf der Handelsplattform Tradegate legte der Kurs von TLG zuletzt um 2,6 Prozent zu. Zum Schluss des Xetra-Hauptgeschäfts hatte der Kurs bei 29,30 Euro gelegen./he/edh

