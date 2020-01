Unternehmen eröffnete mehr als ein Hotel pro Tag, erzielte einen Netto-Einheitenzuwachs von 6,6 Prozent und erreichte 6.110 Hotels in 119 Ländern und Gebieten

Hilton (NYSE: HLT) meldete heute, dass sein hundtertstes Jubiläumsjahr durch ein rekordverdächtiges Wachstum, Auszeichnungen für seine integrative Arbeitsplatzkultur und eine anhaltende Anerkennung der positiven Auswirkungen auf die Gemeinschaft gekennzeichnet ist.

"In den vergangenen 100 Jahren hat Hilton einen enorm positiven Einfluss auf Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt gehabt", sagte Christopher J. Nassetta, President und Chief Executive Officer von Hilton. "Und auch in Zukunft werden wir weiterhin ein nachhaltiges und integratives Wachstum in den Vordergrund stellen, damit wir den kollektiven Einfluss, den wir auf die Menschen und Gemeinschaften legen, weiter stärken können."

2019 erzielte Hilton ein Netto-Einheitenwachstum von 6,6 Prozent, indem fast 470 Hotels hinzugefügt wurden und die Anzahl weltweit 6.110 Hotels mit mehr als 971.000 Zimmern in 119 Ländern und Gebieten erreichte. Das Unternehmen vergrößerte außerdem seine Entwicklungspipeline auf mehr als 387.000 Zimmer in 15 seiner Marken, unterstützt durch mehr als 116.000 zugelassene Zimmer in 72 Ländern und Gebieten. arüber hinaus erreichte Hilton einen neuen Baubeginnrekord von fast 87.000 Zimmern.

"Das Wachstum und die Leistung von Hilton sind ein Zeugnis für unser robustes Geschäftsmodell", sagte Kevin Jacobs, Chief Financial Officer von Hilton. "Neben unserem rekordverdächtigen Wachstum im Hinblick auf Genehmigungen, Baubeginn und Nettoeinheiten erfüllen wir unsere Verpflichtung, allen Gästen überall auf der Welt für jeden Reisebedarf zu dienen."

Rekordwachstum: Auswirkung auf die Wirtschaft

Eröffnung von mehr Luxusimmobilien als in jedem anderen Jahr in der 100-jährigen Geschichte von Hilton: 11 weitere Hotels der Luxusmarken Waldorf Astoria Hotels Resorts, LXR Hotels Resorts und Conrad Hotels Resorts

Einführung von Signia by Hilton, einer dynamischen und auf Meetings und Veranstaltungen fokussierten Marke, die die Branche für Meeting-Profis und anspruchsvolle Geschäftsreisende in den Top-City- und Ferienorten wie Orlando, Atlanta und Indianapolis verändern wird

Erweiterte Präsenz in Afrika auf mehr als 100 Hotels, die bereits in Betrieb oder oder in Entwicklung sind, unter anderem die Einführung von zwei neuen Marken in Afrika mit dem Hampton by Hilton Sandton Grayson und dem Canopy by Hilton Cape Town Longkloof

Eröffnung des 2.500. Hampton by Hilton und Erweiterung der Markenpipeline auf die bisher größte; Tru by Hilton setzte ebenfalls sein rasantes Wachstum fort und erreichte seit seinem Start im Jahr 2016 mehr als 115 eröffnete Hotels

Hampton by Hilton und Erweiterung der Markenpipeline auf die bisher größte; Tru by Hilton setzte ebenfalls sein rasantes Wachstum fort und erreichte seit seinem Start im Jahr 2016 mehr als 115 eröffnete Hotels LXR Hotels Resorts debütierte in Europa und Amerika mit The Biltmore Mayfair, LXR Hotels Resorts bzw.Zemi Beach House Hotel Spa LXR Hotels Resorts; Motto by Hilton erreichte 10 Hotels in Entwicklung

Homewood Suites feierte seine 500.Eröffnung als erstes Hotel in der Karibik und das 30-jährige Bestehen der Marke; Home2 Suites by Hilton eröffnete seine 300.Anlage; Embassy Suites by Hilton feierte sein 35-jährigesBestehen

Reisen mit Sinn: Auswirkung auf die Gemeinschaften

Gründung der Hilton Effect Foundation, die sich dem Ziel verschrieben hat, eine bessere Welt für das Reisen zu schaffen

Aufnahme als Globaler Nachhaltigkeits-Branchenführer in den Dow Jones Sustainability Index (DJSI), das renommierteste Ranking für Unternehmensverantwortung

Anerkannt als das einzige Gastgewerbeunternehmen auf der "Change-the-World"- Liste von Fortune zum zweiten Mal in Folge

Vom gemeinnützigen CDP in die "A-Liste" des Klimawandels aufgenommen

Ausweitung des bereits seit Jahrzehnten bestehenden Seifen-Recyclingprogramms des größten im Gastgewerbe auf mehr als 5.300 Objekte in 70 Ländern und Gebieten

Übertraf den Open Doors Pledge, sich bis 2019 mit einer Million junger Menschen zu verbinden, sie vorzubereiten oder sie zu beschäftigen

Investition in lokale Gemeindschaften durch die Bereitstellung von fast 550.000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit bei fast 10.500 Veranstaltungen und Erweiterung der Lebensmittelspendeninitiative auf alle von Hilton geführten Hotels in den USA und Kanada

Kunden-Innovationen: Auswirkung auf die Gäste

Aufnahme von 178 Millionen Gästen in seinen Objekten weltweit und des 100-millionsten Hilton Honors-Mitglieds, wodurch das preisgekrönte Treueprogramm um 21 Prozent auf mehr als 103 Millionen Mitglieder zum Jahresende anstieg

Start einer ersten Reise- und Gastgewerbe-Partnerschaft mit Lyft, die es Hilton Honors-Mitgliedern ermöglicht, Hilton-Honors-Punkte zu sammeln und einzulösen, wenn sie bei Lyft buchen

Erreichen einer Rekordzahl von Pauschalangebot-Einlösungen über die Hilton Honors Experiences Platform und Veranstaltung intimer Musikveranstaltungen über eine erweiterte Partnerschaft mit Live Nation, dem weltweit führenden Live-Unterhaltungsunternehmen

Partnerschaft mit iHeartRadio, die es den Gästen ermöglicht, Live-Radiosender, Tausende von Musik-Playlisten und Podcasts direkt von ihren Fernsehern über die Hightech-Gasttechnologie-Plattform Connected Room von Hilton zu streamen

Erstes Gastgewerbeunternehmen, das sich an der Forschung an Bord der Internationalen Raumstation beteiligte, als der DoubleTree-Schokoladenkeks zum ersten Lebensmittel wurde, das im Weltraum in einem Prototyp-Ofen als Teil eines bahnbrechenden Mikrogravitationsexperiments gebacken wurde

Bester Arbeitsplatz der Welt: Auswirkungen auf die Teammitglieder

Belegt Platz 1 als bester Arbeitgeber (Best Company to Work) in den USA vom Fortune -Magazin und von Great Place to Work

-Magazin und von Great Place to Work Zum vierten Mal in Folge auf Platz 2 der besten Arbeitsplätze der Welt gekürt, die im Fortune -Magazin und in der jährlichen Liste Great Place to Work' der 25 besten Arbeitsplätze der Welt im vierten Jahr in Folge veröffentlicht wurden

-Magazin und in der jährlichen Liste Great Place to Work' der 25 besten Arbeitsplätze der Welt im vierten Jahr in Folge veröffentlicht wurden Anerkannt von Great Place to Work in 17 Ländern und 3 Regionen, darunter Argentinien Platz 1, Italien Platz 1, Peru Platz 1, Saudi-Arabiien Platz 1, Türkei Platz 1, USA Platz 1, China Platz 2, Asien Platz 3, Vereinigte Arabische Emirate Platz 3, Großbritannien Platz 3, Australien Platz 3, Mexiko Platz 4, Kolumbien Platz 4, Niederlande Platz 7, Europa Platz 10, Lateinamerika Platz 11, Deutschland Platz 12, Brasilien Platz 14, Indien Platz 16, Kanada Platz 29

Zum besten Arbeitsplatz für Eltern und Frauen in den USA gekürt; Platz 2 bei Bester Arbeitsplatz für Millennials von Great Place to Work und vom Fortune -Magazin

-Magazin Gekürt zur Nr. 4 im Top 50 Company for Diversity von DiversityInc und Verleihung einer perfekten Bewertung beim Corporate Equality Index zum siebten Mal in Folge

Feier des 100. Jahrestages mit mehr als 420.000 Teammitgliedern** und Schaffung von mehr als 25.000 neuen Arbeitsplätzen weltweit***

Jahrestages mit mehr als 420.000 Teammitgliedern** und Schaffung von mehr als 25.000 neuen Arbeitsplätzen weltweit*** Erreichen des Projekts Operation: Opportunity über fünf Jahre zum Einstellen von 30.000 Veteranen, militärischen Ehepartnern und Betreuern sowie Ausweitung des militärfreundlichen Engagements durch Zusage von 25.000 Zusagen bis 2025 bei gleichzeitiger Verbesserung der Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

über fünf Jahre zum Einstellen von 30.000 Veteranen, militärischen Ehepartnern und Betreuern sowie Ausweitung des militärfreundlichen Engagements durch Zusage von 25.000 Zusagen bis 2025 bei gleichzeitiger Verbesserung der Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten Erweiterte familienfreundliche Leistungen einschließlich Ausweitung des Elternurlaubs und einer branchenweit ersten Partnerschaft mit Milk Stork, die es den Teammitgliedern ermöglicht, Muttermilch auf dem Nachhauseweg von der Arbeit einfach zu ihren Babys zu transportieren

Mehr über Hilton erfahren Sie unter newsroom.hilton.com.

*Branchendaten von STR

** Mitarbeiter in Unternehmen, Besitz, Verwaltung und Franchising weltweit

***Als Folge der Eröffnung von Immobilien im gesamten Hilton-Portfolio

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio on 18 erstklassigen Marken, bestehend aus mehr als 6.100 Hotels mit mehr als 971.000 Zimmern in 119 Ländern und Territorien. Hilton hat sich dem Ziel verschrieben, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein, und sich damit nicht nur einen Spitzenplatz einen in der 2019 World's Best Workplaces List gesichert, sondern war auch als 2019 Global Industry Leader auf der Dow Jones Sustainability Indices nominiert. Über das preisgekrönte Gäste-Treueprogramm Hilton Honors können mehr als 103 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für Hotelaufenthalte und Erlebnisse sammeln, die man mit Geld nicht kaufen kann, und darüber hinaus Sofortvorteile genießen, einschließlich digitales Einchecken mit Zimmerauswahl. Auf newsroom.hilton.com finden Sie weitere Informationen. Kontakt mit Hilton können Sie aufnehmen über Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

