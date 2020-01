Der Liefertermin des Tesla Model 3 verschiebt sich in China vom ersten aufs zweite Quartal.? Seit Januar verkauft Tesla den Model 3 aus der Gigafactory 3 in China ? Der Liefertermin hat sich nun vom ersten auf das zweite Quartal verschoben ? Pro Woche werden circa 1.000 Fahrzeuge in der Gigafactory 3 produziertLange kursierten Gerüchte in den Medien, dass Tesla in China bald lokal gefertigte Model 3 verkauft. Ende Dezember 2019 war es dann soweit und eine geringe Anzahl an Fahrzeugen ...

