NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Ausgang der Regionalwahlen in Italien:



"Die Wahlbeteiligung war diesmal fast doppelt so hoch wie beim letzten Mal. Viele Bürger haben sich mobilisieren lassen. Wenn es dann einen Kandidaten wie den beliebten Mitte-Links-Politiker Stefano Bonaccini gibt, muss man den Rechten nicht das Feld überlassen. Ähnlich ist auch der Wahlsieg der SPÖ im österreichischen Burgenland zu werten. Es reicht also nicht, dass die rechten Populisten sich selbst demontieren, es muss auch eine attraktive demokratische Alternative geben."