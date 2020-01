=== *** 07:00 DE/SAP SE, Jahresergebnis (10:00 PK; 14:00 Analystencall), Walldorf *** 07:00 DE/Sartorius AG, Jahresergebnis, Göttingen *** 07:00 NL/Royal Philips Electronics NV, Ergebnis 4Q, Eindhoven 07:15 DE/Wacker Chemie AG, Jahresergebnis, München 07:30 DE/Zooplus AG, Jahresumsatz, München *** 08:00 CH/Handelsbilanz Dezember PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,212 Mrd CHF 09:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), PG zum Brexit, Berlin *** 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), PK zur Konjunkturprognose 2020, Berlin 11:00 DE/Bundesverband Windenergie (BWE) und VDMA Power Systems, Windenergie an Land - Ausbauzahlen 2019, Berlin *** 11:00 EU/EZB, Jahres-PK zur Bankenaufsicht mit SSM-Chef Enria, Frankfurt *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:30 DE/Bundestags-Wehrbeauftragter Bartels, PK zur Vorstellung des Jahresberichtes, Berlin *** 12:30 US/3M Co, Ergebnis 4Q, St. Paul *** 12:45 US/Pfizer Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 12:55 US/United Technologies Corp, Ergebnis 4Q, Hartford 13:00 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, PG mit dem Vorstandsvorsitzenden Neske, Frankfurt *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: revidiert -2,1% gg Vm vorläufig -2,0% gg Vm 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Januar PROGNOSE: 128,0 zuvor: 126,5 *** 17:45 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Jahresergebnis, Paris 18:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Neujahrsempfang der Hans-Böckler-Stiftung, Berlin 18:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Treffen mit Israels Staatspräsident Rivlin, Berlin 22:05 US/Starbucks Corp, Ergebnis 1Q, Seattle *** 22:15 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 4Q, Sunnyvale *** 22:15 US/Ebay Inc, Ergebnis 4Q, San Jose *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 1Q, Cupertino 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/Präsident Trump, Treffen mit Israels Ministerpräsident Netanjahu, Washington - Börsenfeiertag Hongkong, China ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

