Das ist selten, aber nicht ungewöhnlich, denn alle Korrekturen dieser Art werden von ungewöhnlichen Ereignissen angestoßen. Die ersten 450 DAX-Punkte sind schon mal weg. 1.000 wären nötig, um die markante übergekaufte Marktlage zu normalisieren und in eine überverkaufte Lage zu bringen, was in den nächsten zwei drei Wochen ansteht. Genau hinschauen bitte!



