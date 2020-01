Von Giulia Petroni

BARCELONA (Dow Jones)--Airbus hat sich im Rahmen von laufenden Ermittlungen zu Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen nach eigenen Angaben grundsätzlich mit den französischen, britischen und US-amerikanischen Behörden geeinigt.

Der europäische Flugzeughersteller sagte, die Vereinbarungen müssten jetzt noch von Gerichten in den genannten drei Ländern sowie von dem zuständigen Regulierer in den USA gebilligt werden. Zu Details der Vereinbarungen und Diskussionen mit den Behörden - genannt wurden hier namentlich der französische Parquet National Financier und die britische Strafverfolgungsbehörde für schwere Betrugsdelikte Serious Fraud Office - machte Airbus aus rechtlichen Gründen keine Angaben.

