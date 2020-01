Hilden/Düsseldorf (ots) - Gegen Ende des Jahres 2018 kam es zu starken Kurskorrekturen an den globalen Aktienmärkten. Viele Experten sahen dies als Vorboten eines heraufziehenden Aktiencrashs. Entsprechend negativ war auch die Tonlage in den internationalen Medien. Wirtschaftliche Abschwächung, Rezession und Handelskrieg waren wohl die meistverwendeten Begriffe bei der Beschreibung der Gemengelage an den Aktienmärkten. Für das Fondsmanagement der ÖKOWORLD LUX S.A., unter Leitung von Alexander Mozer, war dies der ideale Nährboden für eine konsequente Umsetzung des seit vielen Jahren etablierten Stockpicking-Ansatzes.Die Fokussierung auf die tatsächliche Nachrichtenlage der Unternehmen und nicht auf die undurchsichtige globale Wirtschaftslage sowie die größtenteils sehr erfreuliche Entwicklung der Geschäftsmodelle unserer Investments führten zu einer Jahresrendite der ÖKOWORLD-Fondspalette, die man sicherlich als "außerordentlich" bezeichnen kann. Die Steigerung vom 2. Januar 2019 zum 2. Januar 2020 liegt bei über ½ Mrd. Euro (über 575 Mio. Euro).Die Fonds der ÖKOWORLD haben NACH KOSTEN zum 31. Dezember 2019 folgende Performance erwirtschaftet:ÖKOWORLD KLIMA 37,12%ÖKOWORLD WATER FOR LIFE 31,90%ÖKOWORLD GROWING MARKETS (Anteilsklasse C) 27,57%ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC (Anteilsklasse C) 25,94%ÖKOWORLD ROCK 'N' ROLL ELTERNFONDS 22,67% Trotz sehr volatiler Börsen und einer hohen Anzahl an irrsinnigen Tweets konnten somit alle unsere Investmentfonds neue Höchststände erzielen. Performancezahlen zwischen +20% und +40% sind selbst für die über viele Jahre sehr erfolgreichen ÖKOWORLD-Fonds eine Besonderheit. Wir freuen uns in diesem Zusammenhang auch über das Vertrauen, das uns von unseren Anlegerinnen und Anlegern sowie Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartnern entgegengebracht wurde.Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. 45 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflage eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.Pressekontakt:Gunter Schäfer, Chief Communications Officer, Tel.:02103-929 210 oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.com.Original-Content von: ÖKOWORLD AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/74353/4504126