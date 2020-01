München (ots) -Oskar ist jetzt blau.Aber nur auf TELE 5.Blauer Hosenanzug.Blaues Logo.Für "SKANDAL - Filme die Geschichte schrieben". Es sind Filme, die wie Attacken auf ihre Zuschauer wirkten. Filme, die allesamt tiefe Furchen in der Filmgeschichte hinterlassen haben, Filme, weit entfernt vom Mainstream und gesellschaftlicher Etikette. Gemeint sind Skandalfilme!Mit der 3. Staffel von "SKANDAL - Filme die Geschichte schrieben" ist endlich wieder eine der erfolgreichsten TELE 5 Sendereihen zurück!Ab dem 31. Januar präsentiert Kult-Regisseur Oskar Roehler wieder die größten Film-Skandale ihrer Zeit.Darunter das hochkarätige Erotik-Abenteuer "Nymphomaniac" von Regisseur Lars von Trier, "Welcome to New York" mit Hollywood-Schwergewicht Gérard Depardieu oder den David Lynch-Klassiker "Blue Velvet".Die beliebte TELE 5-Skandal-Reihe ist bei Oskar Roehler in den besten Händen. Denn er ist nicht nur einer der bedeutendsten Filmregisseure Deutschlands. Sondern weiß auch genau, wie er mit seinen eigenen Filmen wie "Der alte Affe Angst" oder "Jud Süß - Film ohne Gewissen" oder "HERRliche Zeiten" für bleibende Furore unter Filmkritikern und Kinobesuchern sorgt.Was für Skandal-Regisseur Roehler einen handfesten Skandal ausmacht beschreibt er so: "Es ist immer dann ein Skandal, wenn die Moral einer ganzen Gesellschaft massiv und angriffslustig inmitten des Filmmaterials untergraben wird und genau das, geht dann eben oft bis ins Detail des Makabren"Am 31. Januar ist es wieder soweit: "SKANDAL - Filme, die Geschichte schrieben" geht in die 3. Staffel.ANDERS IST BESSER.TELE 5Das Line up in der Übersicht:Nymphomaniac, am 31. Januar um 22:25 UhrBlue Velvet, am 2. Februar um 22:05 UhrBlood Simple - eine mörderische Nacht, am 2. Februar um 00:45 UhrWelcome to New York, am 7. Februar um 20:20 UhrDressed to kill, am 9. Februar um 22:20 UhrMichael Bay's Texas Chainsaw Massacre, am 14. Februar um 00:35 UhrThe Honeymoon Killers, am 16. Februar um 22:55 UhrDer Exorzist am 23. Februar um 22:10 Uhr "Skandal - Filme die Geschichte schrieben" für die Ohren: Oskar Roehler im Talk mit Autor Joachim Bessing über die Besonderheiten und Bedeutung dieser Skandalfilm-Auswahl ab sofort als kostenloser TELE 5 Podcast auf Spotify, iTunes und Soundcloud: http://soundcloud.com/tele5-skandalPressekontakt:TELE 5Manager KommunikationAlina HülskenTel.: +49 (89) 649568-189Alina.Huelsken@tele5.deFür Fotoanfragen:TELE 5 FotoredaktionJudith HämmelmannTel.: +49 (89) 649568 - 182judith.haemmelmann@tele5.deInformationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sieauch in der TELE 5-Presselounge unter presselounge.tele5.deOriginal-Content von: TELE 5, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43455/4504121