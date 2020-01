Die Angst vor einer weltweiten Ausbreitung des Coronavirus hat die europäischen Aktienmärkte zum Wochenstart tief in die Verlustzone befördert. Zuletzt war bekannt geworden, dass in Shanghai auch nach den Feiertagen in China Unternehmen geschlossen bleiben würden, um eine weitere Verbreitung des Erregers einzudämmen. Der EuroStoxx 50 fiel auf den tiefsten Stand seit Dezember und schloss mit einem Minus von 2,7%, der CAC 40 in Paris rutsche in gleichem Ausmaß ab, ebenso der Dax in Deutschland, der FTSE 100 in London konnte sich dem Verkaufsdruck ebenfalls nicht entziehen und endete 2,3% schwächer. Dass der deutsche ifo-Index klar unter den Erwartungen gemeldet wurde, drückte ebenfalls auf die Stimmung. Das größte Minus unter den ...

