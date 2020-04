Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta043/23.04.2020/23:15) - BAWAG Group hat heute die zuvor kommunizierten Ziele für 2020 zurückgenommen und bildet im Ergebnis des ersten Quartals 2020 zusätzlich eine Pauschalwertberichtigung von rund EUR 25 Millionen im Retail & SME-Geschäft, um das sich verschlechternde makroökonomische Umfeld sowie die Stundungen von Kundenzahlungen aufgrund von COVID-19 zu adressieren.



Der Ausbruch des Coronavirus (COVID-19) hat unterschiedliche Reaktionen von Regierungen auf der ganzen Welt ausgelöst. Es ist wichtig zu beachten, dass es sich hierbei in erster Linie um eine Gesundheitskrise handelt, von der die Weltgemeinschaft betroffen ist. Vieles hängt von der Wirksamkeit der eingeführten gesundheitspolitischen, steuerlichen, geldpolitischen und regulatorischen Maßnahmen ab. Angesichts der fortlaufenden Entwicklungen der Ereignisse und der Ungewissheit in Umfang und Dauer kann dies in den kommenden Monaten zu einem insgesamt herausfordernden und volatilen Marktumfeld führen.



Angesichts dieser Unsicherheiten hat der Vorstand der BAWAG Group beschlossen, die zuvor kommunizierten Ziele für 2020 zurückzunehmen. In Anbetracht der Marktunsicherheiten und der Verschlechterung des makroökonomischen Umfelds sind konkrete Ziele für dieses Jahr nicht verlässlich. Des Weiteren hat die Bank im ersten Quartal 2020 zusätzlich eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von rund EUR 25 Millionen im Retail & SME-Geschäft gebildet - dies entspricht ungefähr 150% der durchschnittlichen Risikokosten in einem Quartal -, um sowohl die sich verschlechternden makroökonomischen Prognosen als auch vorsorglich Stundungen von Kundenzahlungen aufgrund von COVID-19 zu adressieren.



BAWAG Group hat in allen Geschäftsbereichen und Funktionen innerhalb der Gruppe spezifische Maßnahmen ergriffen, um dem aktuellen, durch die COVID-19-Krise ausgelösten Umfeld zu begegnen und unsere MitarbeiterInnen, KundInnen sowie die Gesellschaft zu unterstützen. Der Vorstand der BAWAG Group wird die Entwicklungen weiterhin genau beobachten und entsprechend handeln.



Aufgrund des strategischen Fokus, der Stärke der Bank und der über die letzten Jahre stattgefundenen Transformation, setzt sich das Management zum Ziel, mittelfristig einen Return on Tangible Common Equity von >15% und eine Cost/Income-Ratio von <40% in einem normalisierten Umfeld zu erreichen.



Ein ausführliches Update erfolgt im Rahmen der Veröffentlichung der Q1 2020-Ergebnisse am 27. April 2020.



