Die Deutschen und ihre Hassliebe zum Kapitalismus

Zu Zeiten des Kalten Kriegs rangen Kapitalismus und Kommunismus um die Macht. Ersterer setzte sich bekanntlich durch. Nicht nur wegen seines Geldes, sondern auch dank der vielen Millionen Menschen, die sich in der DDR und anderen Staaten des Ostens dafür eingesetzt haben. Beliebt ist das System der Marktwirtschaft dennoch nicht. In vielen Ländern, darunter auch in Deutschland, lehnen viele Menschen heute den "Kapitalismus" ab. Warum eigentlich?

Das vor kurzem veröffentlichte Edelman Trust Barometer offenbarte es wieder einmal. 55 Prozent der für die Umfrage befragten Deutschen finden, dass Kapitalismus der Welt mehr schadet als nützt.

In Indien halten beispielsweise drei Viertel der Befragten den Kapitalismus für schädlich, nicht viel weniger denken das in Frankreich (69 Prozent), China (63 Prozent) oder Italien (61 Prozent). Selbst in den USA oder Kanada sind es 47 Prozent. Lediglich Japan fällt mit 35 Prozent aus der Reihe.

