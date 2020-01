Von Adria Calatayud

BARCELONA (Dow Jones)--Just Eat wird in Großbritannien und Irland Essen des Fastfood-Anbieters McDonald's ausliefern. Eine entsprechende Kooperation mit dem US-Konzern werde in diesem Jahr gestartet, teilte der britische Essenslieferdienst mit. Just Eat ist der zweite Lieferdienst von McDonald's in beiden Ländern. Das Unternehmen fusioniert derzeit mit dem niederländischen Wettbewerber Takeaway.com.

Just Eat geht überdies davon aus, die selbst gesteckten Zielen für das abgelaufene Geschäftsjahr erfüllt zu haben. Bei rund 1 Milliarde Pfund Umsatz dürfte vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Wertberichtigungen ein Überschuss von rund 200 Millionen Pfund erzielt worden sein, hieß es. Das entspreche den eigenen Erwartungen. Die Zahl der georderten Essen in Großbritannien sei im vergangenen Jahr um 8 Prozent gestiegen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/bam

(END) Dow Jones Newswires

January 28, 2020 02:46 ET (07:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.