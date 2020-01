Der steirische Sensor-Spezialist ams will nach der Osram-Übernahme auch alle eigenen Aktien zu Geld machen. 3,35 Millionen Stück ams-Aktien sollen noch vor der bis zu 1,65 Mrd. Euro schweren Kapitalerhöhung bei Großanlegern platziert werden, teilten die Steirer am Dienstag in der Früh mit. Laut Reuters sind die Papiere nach dem Schlusskurs vom Montag rund 130 Mio. Euro wert.Die Transaktion, mit der ...

