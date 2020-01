Zürich (ots) - Zwei führende Unternehmen für Cybersicherheit bündeln ihre Kompetenz, um im Rahmen ihres Lösungsansatzes die Sicherheit von kleineren und mittleren Unternehmen (KMUs) zu verbessern. Der Ansatz konzentriert sich auf die drei Hauptaspekte der Cybersicherheit: Mitarbeitende, Prozesse und Technologie.2019 wurden eine Vielzahl von Unternehmen in der Schweiz und in Europa Opfer von gravierenden Datenverstössen. Als Ursachen gelten mangelnde Sichtbarkeit der digitalen Vermögenswerte des Unternehmens, das Fehlen eines Ansatzes für den Umgang mit Cyberrisiken, falsch konfigurierte Cloud-Speicher und mangelnde Schulung sowie Sensibilisierung der Mitarbeitenden.Datenverstösse und Sicherheitsvorfälle dürften in naher Zukunft die Höhe schiessen:- Die Angriffe auf die Lieferkette sind 2019 um 78% gestiegen(Symantec) - Die durchschnittliche Zeit bis zur Feststellung eines Verstossesim Jahr 2019 beträgt 206 Tage (IBM) - 83% der Enterprise Workloads wandern bis im Jahr 2020 in dieCloud (Forbes) - 41% der Schweizer Unternehmen halten die Cyberkriminalität fürdas bedeutendste Risiko im Jahr 2020 (PwC) - 21 Millionen Logins und Passwörter von Fortune-500-Unternehmenwerden über das Dark Web verkauft (ImmuniWeb) Als Reaktion auf diese kostspieligen Herausforderungen haben PwC Schweiz und ImmuniWeb gemeinsam das Angebot Cyber Attack & Readiness Evaluation (CARE) Continuous vorgestellt http://ots.ch/240YYxDie Unternehmen erhalten dank CARE einen kontinuierlichen und umfassenden Überblick über ihre externen Angriffsflächen. Sie können die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferkette gegen Cyberangriffe messen, die Gefahren aus dem Dark Web erkennen und Mitarbeitenden schulen.Yan Borboën, Partner, Risk Assurance & Cybersecurity bei PwC Schweiz, sagt: «Unsere Kunden sind den rasch wachsenden Cyberrisiken ausgesetzt. Wir bei PwC sind überzeugt, dass die Verwundbarkeit eines Unternehmens auf drei Dimensionen beruht: Mitarbeitenden, Prozessen und Technologie. Wir sind auch davon überzeugt, dass Cybersicherheit kein vernachlässigbares Thema mehr ist. Dank unserer Partnerschaft mit ImmuniWeb und unserer CARE-Lösung sind unsere Cybersicherheitsexperten nun in der Lage, diese drei Dimensionen anzugehen und unseren Kunden einen dauerhaften Schutz vor Cyberrisiken zu bieten.»Ilia Kolochenko, CEO und Gründer von ImmuniWeb, dazu: «Wir bei ImmuniWeb arbeiten hart daran, unseren Kunden und Partnern weiterhin Mehrwert und Exzellenz zu einem unschlagbaren Preis zu liefern. Als Technologieunternehmen erkennen wir in der menschlichen Kompetenz von PwC einen immensen Wert, wenn es darum geht, auch in komplexen Situationen eine zuverlässige Lösung zu finden. Das neue Angebot liberalisiert die grundlegenden Cybersicherheitsdienste und macht sie für jeden auf dem globalen Markt leicht zugänglich, unabhängig von seinen finanziellen Mitteln oder seinen technischen Fähigkeiten.»Das neue Flaggschiffangebot verbindet die preisgekrönte KI-Technologie von ImmuniWeb mit der multidimensionalen Risikomanagementexpertise von PwC in den Bereichen Cybersicherheit und Cyberkriminalität. Das Angebot kann auf der Plattform PwC Digital Hub von PwC Schweiz rund um die Uhr schnell und sicher konfiguriert, gestartet und bezahlt werden. Das Angebot umfasst:- Jährliche Bewertung der Cyberrisiken und Kontrollen - Überblicküber die Angriffsflächen des Unternehmens mithilfe eineseinfachen, multifunktionalen Dashboard mitZwei-Faktor-Authentisierung (2FA) - Ganzheitliche, risikobasierte Inventarisierung externerdigitaler Assets, einschliesslich Web- und mobiler Anwendungen,APIs, IoT-Geräten, NAS- und Cloud-Speichern sowie öffentlicherCode-Repositories - Kontinuierliche, produktionssichere Sicherheits- undDatenschutzüberwachung für bestehende und neu identifiziertedigitale Assets, einschliesslich DSGVO- und PCIDSS-Konformitätstests - Gefahren für das Unternehmen aus dem Dark Web, einschliesslichgestohlener Passwörter, Datendiebstahl und Diebstahl vonQuellcode, Domainbesetzung und Markenverletzungen - Regelmässige Phishing-Kampagnen zur Bewertung desSicherheitsbewusstseins der Mitarbeitenden - On-Demand-Zugriff auf den grössten Pool renommierter Expertenfür Fragen rund um die Themen Governance, Risiko, Compliance undIncident Management Zudem erhalten die Unternehmen von PwC Schweiz periodische und umfassende Managementberichte, die sie auf der Grundlage der Ergebnisse der oben beschriebenen manuellen und technischen Tests regelmässig über ihre Exponierung gegenüber Cyberrisiken informieren.Über PwCWir von PwC betrachten es als unsere Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und wichtige Probleme zu lösen. Wir sind ein Netzwerk von Firmen, das in 157 Ländern über 276'000 Mitarbeitende beschäftigt. Diese setzen sich dafür ein, in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Beratung und Steuern erstklassige Dienstleistungen zu erbringen. Bei PwC Schweiz arbeiten über 3300 Mitarbeitende und Partner an 14 Standorten in der Schweiz, und einem im Fürstentum Liechtenstein, auf dieses Ziel hin. Erfahren Sie mehr und sagen Sie uns, was für Sie von Wert ist, unter https://www.pwc.ch«PwC» bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jede dieser Mitgliedsfirmen ist ein eigenständiges Rechtssubjekt. Nähere Angaben dazu finden Sie unter https://www.pwc.com/structure.Über ImmuniWebDie ImmuniWeb AI-Plattform bietet die gesamte Palette von Application Security Testing (AST), Attack Surface Management (ASM) sowie kontinuierliche Sicherheitsüberwachungslösungen, die auf DevSecOps zugeschnitten sind. 