Rebstein (ots) - Magenbrot Rohner AG unter neuer Führung.Das wohl beste Magenbrot der Schweiz macht sich auf, die Schweiz zu erobern. Wir laden Sie Presseschaffende, herzlich ein, mit uns am 6. Februar 2020 in Rebstein, anlässlich einer Pressekonferenz, unsere Produkte kennen zu lernen und News aus erster Hand zu erfahren.Marcel Lutz, der neue Inhaber und CEO wird Ihnen Rede und Antwort stehen.Ablauf Pressekonferenz: 10.30 - 11.00 Kaffe und Gipfeli11.00 - 11.30 Pressekonferenz11.30 - 12.00 Einzelinterviews und allfällige Medienstatements12.00 Ende Wir bitten Sie, sich für die PK bis zum Montag, 3. Februar 2020 an - abzumelden.olaube@gmail.com oder Mobil: 079 577 78 05.bei Olivier Laube / Medienverantwortlicher Magenbrot Rohner AG Wichtig:Parkplätze auf dem Gelände vorhanden, 5 Min. ab Bahnhof Rebstein.Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen!Kontakt:Olivier LaubeMedienverantwortlicherMagenbrot Rohner AGolaube@gmail.comMobil: 079 577 78 05.Original-Content von: Magenbrot Rohner AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100072866/100840733