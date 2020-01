Zürich (awp) - Beim Rückversicherer Swiss ist Bianca Willauer in der Sparte Corporate Solutions zur neuen Leiterin "Property Specialty Lines" im Raum EMEA ernannt worden. Sie wird ihre neue Position Anfang Februar antreten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Die in München basierte Willauer werde bei Swiss Re Corporate ...

Den vollständigen Artikel lesen ...