Neue Mitglieder aus Afrika und Indien spiegeln den zunehmend globalen Charakter der postgradualen Managementausbildung wider

RESTON, Virginia, June 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der Graduate Management Admission Council (GMAC), ein weltweiter Verband führender Business Schools mit postgradualen Studiengängen, gab heute die Ernennung eines neuen Vorstandsvorsitzenden und die Aufnahme von vier neuen Vorstandsmitgliedern bekannt. Sie treten ihr Amt am 1. Juli 2020 an.

Martin Boehm, Dekan und Professor für Marketing an der IE Business School, ist seit 2017 im GMAC-Vorstand tätig und wird für zwei Jahre neuer Vorstandsvorsitzender von GMAC. Er ersetzt William Boulding, der seine zweijährige Amtszeit am 30. Juni beendet. Professor Boehm hatte verschiedene Funktionen innerhalb der IE Business School inne, darunter die des Dekans für Programs und des stellvertretenden Dekans für den Master in Management Programs. Er lehrt im Rahmen der Programme Master in Management, MBA, Executive MBA und PhD der Hochschule. Prof. Boehms Forschung liefert Management-Implikationen für den Aufbau profitabler und langfristiger Kundenbeziehungen. Sein Hauptanliegen ist die Quantifizierung der Auswirkungen verschiedener Kundenmanagement-Aktivitäten auf den Lebenswert eines Kunden.

"Ich freue mich darauf, in dieser neuen Rolle als Vorsitzender meine Erfahrungen mit GMAC einbringen zu können", so Boehm. "Das Value-Angebot der Business School ist stark und dies ändert sich auch in einem COVID-19-Umfeld nicht. Tatsächlich ist es heute mehr denn je von entscheidender Bedeutung, dass wir den Studenten von heute helfen, sich durch flexibles und anpassungsfähiges Lernen im und außerhalb der Seminarräume auf die unvorhergesehenen Herausforderungen von morgen vorzubereiten. Die Branche hat eine einflussreiche Geschichte über eine Reihe verschiedener Indikatoren zu erzählen, und ich freue mich darauf, diese Diskussion an führender Stelle begleiten zu können."

Die neuen Vorstandsmitglieder sind: Ranjan Banerjee, Dekan, Professor of Marketing, S.P. Jain Institute of Management and Research, Soojin Kwon, Managing Director, Full-Time MBA Admissions and Program, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan, Enase Okonedo, Dekan, Lagos Business School, Pan-Atlantic University, und Jay Nibbe, EY Global Vice Chair - Markets als unabhängiges Vorstandsmitglied.

"Wir freuen uns darauf, mit einigen der klügsten Köpfe in der Managementausbildung auf Master-Ebene aus verschiedenen Regionen der Welt zusammenzuarbeiten", sagte Sangeet Chowfla, President und CEO von GMAC. "Durch die Stärkung der Vielfalt und der globalen Perspektive in unserem Vorstand ist GMAC besser in der Lage, Lösungen und Ideen auf den Markt zu bringen, die einen Beitrag zur Bewältigung der einzigartigen Herausforderungen und Chancen unserer Branche leisten."

Neue GMAC-Vorstandsmitglieder

Dr. Ranjan Banerjee (Dean Director), Dekan, Professor of Marketing, S. P. Jain Institute of Management and Research

Dr. Ranjan Banerjee hat einen Ingenieursabschluss vom IIT Bombay, einen MBA vom IIM Calcutta und einen Doktortitel in Marketing von der Carlson School, University of Minnesota. Er ist ein international anerkannter Lehrer, Redner, Forscher und Berater. Er berät Kunden wie z. B. Vodafone, BASF, Philips, Legrand usw. Zu seinen Interessens- und Fachgebieten gehören Marketingkanäle und -anreize, Design Thinking, Change Management, Lernfähigkeit und Innovation in Bildungssystemen. Vor Kurzem hat er seine zweite Amtszeit als Dekan und Professor für Marketing am S.P. Jain Institute of Management and Research, eine der führenden Business Schools Indiens, angetreten. Während seiner ersten Amtszeit wurden am Institut eine Reihe bedeutender Veränderungen vorgenommen. Er hat den Bestseller über den "Made In India Manager" mitverfasst.

Soojin Kwon (Representative Director), Managing Director, Full-Time MBA Admissions and Program, Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan

Soojin Kwon ist Managing Director für Full-Time MBA Admissions and Program bei Michigan Ross. Sie kam 2004 zu Ross, wurde 2006 Direktorin für MBA Admissions und führte Teamübungen als Teil des Zulassungsverfahrens ein. 2016 wurde sie Managing Director des Full-Time MBA Admissions and Program. In dieser Funktion beaufsichtigt sie Zulassungen, Wissenschaft und Lernerfahrungen von mehr als 800 Studenten. Sie ist auch Dozentin für Wirtschaftskommunikation und hat bei Ross BBA and MBA Programs and Executive Education unterrichtet. Vor Ross war sie als Managerin in der Strategie- und Betriebspraxis von Deloitte tätig. Sie war zudem als Mitglied des Senate Budget Committee, des House Appropriations Committee und des Department of Commerce als Management-Fellow des Präsidenten tätig. Soojin Kwon ist eine regelmäßige Rednerin bei der Annual Conference und der Leadership Conference von GMAC und war als Dozentin und Ausbilderin im Admissions Institute for New Professionals von GMAC tätig. Zuvor war sie im Vorstand der Forte Foundation tätig. Soojin Kwon hat einen MBA-Abschluss von Ross, einen Master-Abschluss in Public Policy der Harvards Kennedy School of Government und einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften und Politikwissenschaft von Yale.

Jay Nibbe (Board Elected Director), Global Vice Chair - Markets, EY

Jay Nibbe verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Betreuung einer Vielzahl von Kunden und hatte in diesem Zeitraum zahlreiche Führungspositionen inne. Er kam 1985 zu EY und wurde 1994 Partner. Zurzeit ist er EY Global Vice Chair - Markets und ein Mitglied der EY Global Executive. Er beaufsichtigt alle Konten über alle EY-Dienstleistungslinien, -Sektoren und geografischen Regionen hinweg. In dieser Funktion ist er verantwortlich für die Leitung der Bereiche Global Industry, Global Solutions, Alliance Partnerships, Managed Services, Business Development und die globalen Alumni-Programme von EY. Er war Vorstandsmitglied der Minnesota State University Moorhead Alumni Foundation (von 2007 bis 2009) und ist zurzeit Mitglied des US-Russia Business Council und des SKOLKOVO International Advisory Board (Moskau). Er hat einen Bachelor-Abschluss in Buchhaltung und Finanzen der Minnesota State University Moorhead und einen Master-Abschluss in Unternehmensbesteuerung der University of Minnesota.

Enase Okonedo (Dean Director), Dekan, Lagos Business School, Pan Atlantic University

Enase Okonedo, FCA, ist eine Professorin für Management und eine versierte Expertin mit über 30 Jahren Erfahrung in den Sektoren Finanzdienstleistungen und Managementausbildung. 2009 wurde sie Dekanin der Lagos Business School, wo sie die Verantwortung für die strategische Ausrichtung der Hochschule trägt. Unter ihrer Führung erhielt die Hochschule internationale Akkreditierungen von AACSB International und der Association of MBAs (AMBA). Mit ihr als Dekanin hat die Lagos Business School ihre Position im Ranking der Financial Times of London gefestigt und ist im Jahr 2020 einer der 50 weltweit führenden Anbieter von offenen und maßgeschneiderten Weiterbildungsprogrammen für Führungskräfte. Im Jahr 2018 wurde der Lagos Business School Executive MBA vom Magazin The Economist als eines der 50 besten EMBA-Programme eingestuft. Sie war Vorstandsmitglied und Vorsitzende der Association of African Business Schools (AABS) sowie Vorstandsmitglied, Schriftführerin und Schatzmeisterin von AACSB International. Gegenwärtig ist sie Mitglied des Vorstands des Global Business School Network (GBSN), Mitglied des International Advisory Board of Porto Business School, Portugal, sowie ein Mitglied des Academic Advisory Board, Blatnavik School of Government, University of Oxford. Sie ist Präsidentin der AIFA Reading Society in Nigeria, Mitglied des Panel of Advisors, der Africa Initiative for Governance (AIG) und in den Vorständen mehrerer anderer Unternehmen vertreten.

GMAC möchte sich zudem bei seinem scheidenden Vorstandsvorsitzenden William Boulding, Dekan der Fuqua School of Business an der Duke University, bedanken. Zu den vielen Errungenschaften von Dr. Boulding als Vorsitzender des Vorstands von GMAC gehörte, dass er die Erstellung und Einführung des GMAC-Whitepapers Early Warning Signals (Frühwarnsignale) beaufsichtigte, das Fragen im Zusammenhang mit der Mobilität von Studenten und Talenten in den Vordergrund des öffentlichen politischen Diskurses rückte. Im Rahmen dieser Tätigkeit machte Dr. Boulding folgende Aussage: "Aufstrebende Studenten, die nationale Grenzen überschreiten möchten, um eine Business School zu besuchen, sind eine wichtige wirtschaftliche Ressource. Im Laufe ihrer Karriere werden diese Absolventen Unternehmen in komplizierten, aber lukrativen Auslandsmärkten anleiten, ihren Klassenkameraden Auslandskontakte vermitteln, globale Unternehmen als Spitzentalente bereichern und die Weltwirtschaft zusammenführen". Die zweijährige Amtszeit von Building als Vorsitzender des GMAC-Vorstands läuft zwar am 30. Juni aus, er wird aber bis zum 30. Juni 2022 weiterhin als Dean Director im GMAC-Vorstand tätig sein.

Ebenfalls zum 1. Juli scheiden Ellen J. Glazerman, Executive Director, Ernst & Young Foundation, Ernst & Young LLP, D. Eric Hirst, Senior Associate Dean for Academic Affairs und King Ranch Chair for Business Leadership, McCombs School of Business, The University of Texas at Austin, Xiongwen Lu, Dean and Professor of Marketing, School of Management, Fudan University, und Sri Zaheer, Dean und Elmer L. Andersen Chair in Global Corporate Social Responsibility, Carlson School of Management, University of Minnesota, aus dem GMAC-Vorstand aus. GMAC dankt ihnen für ihre Dienste für unsere Organisation und ihre Beiträge für die Community im Bereich der postgradualen Managementausbildung.

Über GMAC

Der Graduate Management Admission Council (GMAC) ist zielsetzungsorientierter Verband führender Business Schools mit postgradualen Studiengängen auf der ganzen Welt. Der Council wurde 1953 gegründet und ist bestrebt, Lösungen für Business Schools und Kandidaten zu entwickeln, um sich gegenseitig zu entdecken, zu bewerten und miteinander zu vernetzen. Wir betätigen uns im Auftrag der Hochschulen und der Community der Absolventen der Managementausbildung auf Master-Ebene und begleiten die Kandidaten auf ihrem Weg zu einem höheren Abschluss, um sicherzustellen, dass keine Talente unentdeckt bleiben.

Der GMAC bietet erstklassige Forschung, berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Bewertungen für die Managementausbildung auf Master-Ebene, die darauf abzielen, die komplexe Problematik der Zulassungen zu verbessern. Die Prüfung Graduate Management Admission Test (GMAT), Eigentum des GMAC und von diesem verwaltet, ist der am weitesten verbreitete Bewertungstest in Bezug auf Business Schools mit postgradualen Studiengängen, der weltweit von mehr als 7.000 Studiengängen anerkannt wird. Weitere GMAC-Prüfungen sind die NMAT by GMAC-Prüfung (NMAT) für den Einstieg in postgraduale Management-Studiengänge in Indien, Nigeria, auf den Philippinen und in Südafrika, sowie das Executive Assessment (EA), das die Zulassungserfordernisse von mehr als 160 Studiengängen auf der ganzen Welt unterstützt.

Unser Flaggschiff-Portal für Ressourcen und Informationen zum postgradualen Management-Studium, www.mba.com, verzeichnet über 7 Millionen Besuche pro Jahr und verfügt über das Matching-Tool Program Finder und den GMASS-Suchservice, eine datengesteuerte Technologie, die den Kontakt zwischen Kandidaten und Business Schools ermöglicht. Diese Plattformen sind Teil von GMAC Connect, einer Service-Suite, die Schulen bei der Werbung um Schüler unterstützt. Dabei kommen Rekrutierungslösungen zum Einsatz, die unsere Marktintelligenz-, Daten-, Reichweiten- und Kandidaten-Touchpoints vereinen.

Zu den Tochterunternehmen des GMAC gehören das britische Online-Verlagsunternehmen BusinessBecause, das eine umfangreiche Website bietet, die Schülern hilft, während der kritischen Auswahlphase auf ihrem Bildungsweg die passende Business School zu finden, und The MBA Tour, das die weltweiten Rekrutierungsbemühungen von Business Schools unterstützt, indem es virtuell und weltweit Veranstaltungen mit dem Schwerpunkt BWL organisiert.

Der GMAC ist eine globale Organisation mit Niederlassungen in China, Indien, Singapur, dem Vereinigten Königreich und den USA. Um mehr über unsere Tätigkeit zu erfahren, besuchen Sie bitte www.gmac.com .

Pressekontakt:

Geoffrey Basye, Director of Media Relations, GMAC

+1 (202) 271-1529 oder gbasye@gmac.com