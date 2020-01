MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zooplus nach Umsatzzahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Mit einer Steigerung um 14 Prozent im Jahr 2019 sei der Onlinehändler für Heimtierbedarf am unteren Ende der eigenen Ziele und der Markterwartungen gelandet, schrieb Analyst Volker Bosse in einer ersten Reaktion am Dienstag./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / 08:22 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / 08:22 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005111702

