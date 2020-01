Wirecard-Aktie: Es brodelt ... Die Wirecard-Aktie schraubt sich heute deutlich nach oben bis auf 135 Euro. In der 1-Wochen-Betrachtung können sich Aktionäre des Zahlungsspezialisten über einen Kursgewinn in Höhe von 11% freuen und seit Jahresstart 2020 steht sogar ein Plus von über 30% auf der Wirecard-Anzeigetafel. Bei einem Sprung auf 139,80 Euro würden die Aktien die...

Den vollständigen Artikel lesen ...