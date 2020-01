Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen stehen aktuell im Rampenlicht? Welche Köpfe machen Kurse? Unser Börsen-Frühstück für Sie. Heute unter anderem mit einem Blick auf Beyond Meat, die Fast-Food-Branche und Sartorius.

> USA | Konjunktur: Im Dezember wurden in den USA 0,4 Prozent weniger neugebaute Einfamilienhäuser verkauft als im Vormonat. Im Vorfeld war mit einem Anstieg um 1,5 Prozent gerechnet worden. Das Gesamtjahr 2019 brachte allerdings ein Verkaufsplus von 10,3 Prozent auf 681.000 Einheiten. Ein Wert in dieser Größenordnung wurde zuletzt im Jahr 2019 verzeichnet. Der Sektor befindet sich in einem Spagat. Einerseits liefern die niedrigen Zinsen Anreize für weitere Bauprojekte. Andererseits gibt es immer weniger bezahlbare Grundstücke an attraktiven Standorten.

> USA | Wall Street: Für den Hinterkopf: Der Dow Jones hat binnen drei Monaten mehr als 3.000 Punkte hinzugewonnen. Mit dem Corona-Virus haben die Anleger nun ein Ventil gefunden, um nach diesem deutlichen Kursanstieg der vergangenen Wochen etwas Luft aus den Indizes zu lassen. Auch gestern ging es deutlich gen Süden. Der Dow Jones gab 1,6 Prozent ab und schloss bei 28.535 Punkten. Der S&P 500 verlor ebenfalls 1,6 Prozent und beendete den Handelstag bei 3.243 Punkten. Deutlicher fiel das Minus beim Nasdaq 100 aus. Hier ging es um etwas mehr als 2 Prozent abwärts.

Beyond Meat ließ sich von der Stimmung am Markt nicht anstecken…

ISIN: US78378X1072, US2605661048, US6311011026, US08862E1091, US54951L1098, DE0007165631, US5801351017, US8552441094, US9884981013

