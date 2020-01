Dem elitären Kreis der so genannten "Big Four" der führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (WP) Paroli zu bieten, ist für die etwas kleineren Player eine schwierige Mission. In Deutschland teilen diese 50% des Umsatzes unter sich auf.Doch die Verfolger - allen voran BDO, die Nr. 5 im Markt - treiben ihr Geschäft u. a. mit neuen Schwerpunkten voran. Ein Beispiel ist das noch relativ neue Feld Cyber-Security, das vor allem bei Mittelständlern quer durch alle Branchen größere Beachtung findet. "Wir haben große Pläne", verriet uns Andrea Bruckner schon 2019 anlässlich der Präsentation der Lünendonk-Studie. Die Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin ist Vorstandsmitglied der WP- und Steuerberatungsgesellschaft BDO (Gj. 2018: Deutschland 241,3 Mio. Euro Umsatz, weltweit 7,6 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...