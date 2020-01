FRANKFURT (dpa-AFX) - Airbus-Aktien haben sich am Dienstagvormittag mit plus 2,1 Prozent auf 135,70 Euro unter den besten Werten im MDax etabliert. Als Treiber erwies sich eine Unternehmensmeldung, wonach sich der europäische Flugzeugbauer in den Untersuchungen zu Bestechungs- und Korruptionsvorwürfen in drei Ländern geeinigt hat. Analyst Sandy Morris von Jefferies sagte, die Einigung sei eine notwendige Voraussetzung für weitere Ausschüttungen an die Aktionäre.



Mit dem aktuellen Kurssprung machten die Papiere einen Großteil ihrer Vortagesverluste wett. In der vergangenen Woche hatten sie mit 139,40 Euro ein Rekordhoch erreicht. Der Hersteller profitiert weiterhin von der aktuellen Schwäche des Konkurrenten Boeing und dessen Probleme mit dem Flugzeugtyp 737 Max./ajx/jha/



dpa-AFX

