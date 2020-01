FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Gea Group nach Eckdaten für 2019 auf "Sell" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Auftragszahlen seien besser als gedacht ausgefallen, schrieb Analystin Nika Zimmermann in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Profitabilität des Anlagenbauers sei aber schwächer gewesen./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / 05:39 / GMT



DE0006602006

