HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Adidas vor Zahlen zum vierten Quartal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel auf 320 Euro belassen. Nachdem der Sportartikelhersteller zuletzt durchwachsen abgeschnitten habe, dürfte ihm nun ein solider Jahresabschluss gelungen sein, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Salis verwies auf positive Effekte im Zusammenhang mit der im Sommer dieses Jahres anstehenden Fußball-Europameisterschaft. Allerdings erschienen die Aktien nach den jüngsten Kursanstiegen nunmehr ausreichend bewertet und das Management dürfte einen vorsichtigen Ausblick präsentieren, so dass die Markterwartungen mit Blick auf den Gewinn sinken könnten. Salis zufolge nehmen die Sorgen wegen der Ausbreitung des Coronavirus in China zu und das asiatische Land sei ein wichtiger Markt für Adidas./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2020 / 18:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2020 / 08:16 / MEZ



DE000A1EWWW0

ADIDAS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de