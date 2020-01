Die Börse in Hongkong wird wie geplant morgen wieder öffnen - auf den ersten Blick nur eine Meldung, bei genauerem Hinschauen aber auch ein Signal, das für Beruhigung und Zuversicht unter den Anlegern führt. So können sich die Börsen trotz einer weiter steigenden Zahl an Infektionen in Chinaund auch dem ersten bestätigten Krankheitsfall in Deutschland vom gestrigen Ausverkauf zunächst erholen. Es kann gut sein, dass auf den "schwarzen Montag" gestern nun ein so genannter "Turnaround-Tuesday" folgt, ...

