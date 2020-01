Nach Eckdaten für 2019 haben sich die Aktien von Wacker Chemie am Dienstag wieder gefangen. Die Aktie gewinnt mehr als fünf Prozent auf 63,12 Euro und ist damit der mit Abstand beste Wert im SDAX des Tages. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Rhön Klinikum und Nordex mit einem Plus von 2,0 Prozent respektive 1,8 Prozent.Das vierte Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, urteilten nun Analysten und bezogen sich damit vor allem auf das operative Ergebnis (Ebitda). Noch am Vortag waren die Aktien ...

