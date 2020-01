Baden-Baden (ots) - Bei HLX.com beginnt der Urlaub bereits ab der Haustür. Denn die nervige Suche nach einem Parkplatz gehört für die Kunden des Reiseportals der Vergangenheit an. Egal ob Flugreise, Kreuzfahrt, Städtetrip oder Anreise mit der Bahn - direkt nach Buchung ihrer Reise können sie auf hlx.com einen benötigten Parkplatz reservieren. Diesen Service können die HLX-Kunden bequem über die Website des Unternehmens in Anspruch nehmen."Dafür müssen sie die digitale Umgebung der Website nicht mehr verlassen. Durch dieses zusätzliche Angebot lassen sich Urlaubsreisen auf unserem Portal jetzt noch bequemer buchen", ist Karlheinz Kögel, Geschäftsführer von HLX Touristik, überzeugt.Über hlx.com haben Kunden Zugriff auf das Angebot von ParkVia. Bei dem Parkplatz-Vermittler können Autofahrer mehr als 1.000 Parkplätze an mehr als 400 Standorten - darunter 200 Flughäfen - weltweit vergleichen und buchen. Sie können wählen, welche Art von Parkplatz (Innen- oder Außenstellplatz) und welchen Service (Shuttle Bus, Valet Parking, Autopflege) sie in Anspruch nehmen wollen und das sowohl für Kurz-, Mittel- und Langzeitaufenthalte.Die Integration von ParkVia auf der HLX-Website wurde von dem Berliner Technologie-Unternehmen Yilu mittels einer End-to-End-Digitalplattform realisiert. Durch die Kooperation mit Yilu und deren modernen, digitalen Lösungen baut hlx.com sein Leistungsportfolio weiter aus und unterstreicht seine technologische Vorreiterrolle.Pressekontakt:KC3 Köpers Corporate & Crisis CommunicationsTel. +49 511 79029698info@koepers-kc3.deOriginal-Content von: HLX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/104524/4504303