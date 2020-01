An den Wertpapier- und Rohstoffmärkten gibt es derzeit fast nur das Thema Coronavirus. Die Angst vor einer weiteren rapiden Verbreitung in China und anderen Ländern sorgt für Verunsicherung. Mehr noch als die Aktienkurse sind davon die Rohstoffpreise betroffen. Warum eigentlich?China ist der mit weitem Abstand größte Verbraucher von Rohstoffen, so gehen rund zwei Drittel aller Eisenerzexporte, etwa die Hälfte aller Kupferausfuhren und rund 15% aller Ölexporte in das Riesenreich. Auch bei anderen Rohstoffen, vor allem im Metallbereich, aber auch bei Agrargütern dominiert Chinas Verbrauch die Preisentwicklung. Deshalb ist der Ausbruch der neuen Viruserkrankung ein gewaltiger Schlag für die Rohhstoffpreise. ...

