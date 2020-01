Neuss (www.anleihencheck.de) - Creditreform Rating hat das SME Issuer Rating der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH mit B bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Der Ausblick sei von positiv auf stabil angepasst worden. Maßgeblich für die Ratingeinschätzung sei die aktuelle Geschäftsentwicklung, die vor dem Hintergrund der abflachenden Konjunktur und zunehmend schwieriger werdenden Marktlage in der Automobilbranche zwar als stabil einzuschätzen sei, jedoch signifikant von den ursprünglichen Erwartungen abweiche. Eine kurz- bis mittelfristige Verbesserung der weiterhin auf einem verhaltenen Niveau verbleibenden Finanzkennzahlen erscheine somit ambitioniert. Positiv beurteilen wir die mit der fristgerechten Rückführung der Anleihe 2014/2019 sowie der Aufstockung der bestehenden Anleihe 2018/2024 und der Neuemission der Anleihe 2019/2025 (Umtauschangebot für die Anleihe 2015/2021) erneut nachgewiesene Kapitalmarktfähigkeit des NZWL Konzerns, so die Creditreform Rating AG. ...

