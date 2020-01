Zürich (www.anleihencheck.de) - Ute Heyward, Portfolio Managerin bei Fisch Asset Management in Zürich, äußert sich zum Marktsegment der Wandelanleihen.Ein starkes Aktien- und ein positives Anleihenjahrzehnt liegen hinter uns, so Ute Heyward von Fisch Asset Management weiter. Die 2010er Jahre seien für beide Hauptanlageklassen erfolgreich gewesen. Aber auch Wandelanleiheninvestoren könnten sehr zufrieden sein. Denn Wandler hätten über die vergangene Dekade die Investorenerwartungen erfüllt. Sie hätten rund zwei Drittel der Rendite von Dividendenpapieren erwirtschaftet und damit deutlich vor den Bonds gelegen (Thomson Reuters Global Vanilla Hedged Convertible Bond Index USD gegenüber MSCI World USD). Und ins Jahr 2020 sei sogar ein fulminanter Start gelungen. Wandelanleihen hätten sich aufgrund ihrer stärkeren Ausrichtung auf Wachstumswerte wie Technologie besser als die breiten Aktienmärkte in den ersten vier Kalenderwochen entwickelt. Ein seltenes, aber umso erfreulicheres Ereignis für Wandelanleiheninvestoren. ...

