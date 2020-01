Bonn (www.anleihencheck.de) - Kanada kann sich über einen unerwartet starken Zuwachs bei den Einzelhandelsumsätzen im November freuen, so die Analysten von Postbank Research.Der Anstieg habe 0,9 Prozent gegenüber dem Vormonat betragen, nachdem die Umsätze im Oktober noch um 1,1 Prozent gefallen seien. Das überraschend starke Wachstum sei insofern erfreulich, als Rahmenbedingungen wie der Wettereinbruch, der Eisenbahnerstreik und die späte Lage des verkaufsstarken Cyber Monday eigentlich eher für eine schwache Entwicklung gesprochen hätten. Die guten Zahlen dürften bei der Bank of Canada für Erleichterung sorgen. Notenbankchef Stephen Poloz habe noch vor Kurzem befürchtet, dass der private Konsum in Kanada zurückgehen könnte, nachdem das Konsumentenvertrauen zuletzt auf ein Dreijahrestief gefallen sei. ...

