Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - In den USA geriet der Industriesektor infolge der anhaltenden Unsicherheiten durch die globalen Handelskonflikte merklich unter Druck, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Zusätzlich hätten sich belastende Sonderfaktoren wie ein langanhaltender Streik im Automobilsektor sowie der Produktionsstopp für die Boeing 737-Max negativ ausgewirkt. Die heutigen Zahlen zu den Auftragseingängen für langlebige Konsumgüter dürften daher Aufschluss darüber geben, ob sich hier ähnlich wie in Deutschland eine Stabilisierung anbahne. Allerdings würden die Analysten mit einem erneuten Rückgang von 0,4% gg. Vm. im Dezember rechnen, nachdem es im November bereits einen heftigen Einbruch (-2,1% gg. Vm.) gegeben habe. Somit bleibe zumindest kurzfristig - trotz des Waffenstillstands im Handelskonflikt mit China - die Perspektive für den US-Industriesektor getrübt. Deutlich besser sehe es hingegen an der Konsumfront aus. So dürfte der Index zum Konsumentenvertrauen vom Conference Board auch im Januar mit 127,8 Punkten (Dezember: 126,5) eine unverändert robuste Konsumneigung anzeigen. ...

