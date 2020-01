Für drei Tage versammelte sich die Veranstaltungsbranche in Dortmund, um Innovationen zu zeigen und Probleme zu diskutieren. Neben spektakulärer Technologie und eindrucksvollen Performances beherrscht vor allem ein Thema die Eventbranche: die Angst vor Disruption. Der Eventbranche geht es gut. 29 Prozent aller Unternehmen wollen in diesem Jahr Ihr Budget für Live-Marketing erhöhen und nur 15 Prozent wollen die Ausgaben senken. Das ist natürlich Ausdruck einer guten Konjunktur und eines intensiven internationalen Wettbewerbs. Entsprechend erfolgreich funktioniert eine der Leitmessen der Branche, die Best of Events in Dortmund. 10.000 Besucher an zwei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...