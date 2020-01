Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um den DAX und die Aktien von SAP, Wirecard, Varta, Tesla, Apple, Alpha Pro Tech und iQiyi. Das Coronavirus sorgt für große Verunsicherung an den Börsen und hat auch den DAX kräftig nach unten gedrückt. Aber wie groß ist die Gefahr wirklich, dass es zu einer weltweiten Pandemie kommt? Tatsächlich gibt es eher erste Anzeichen einer Entspannung. Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die frisch vorgelegten Zahlen von SAP, die nur einen kleinen Schönheitsfehler hatten, um die Hintergründe der anhaltend positiven Tendenz bei Wirecard, einen möglichen Kurssprung bei Varta, die anstehenden Apple-Zahlen und die Auswirkungen des Coronavirus auf die Aktien von Alpha Pro Tech und iQiyi. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach in auf www.maydornreport.de in den Verteiler ein.