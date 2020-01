Sartorius: Diese Zahlen dürften für neue Allzeithochs sorgen

Sartorius (WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631) gehört an der Frankfurter Börse weiterhin zu den absoluten Highflyern. Auf 10-Jahres-Sicht ging es für den Aktienkurs im Schnitt um satte 47 Prozent jährlich nach oben. Dabei wurde zuletzt am vergangenen Mittwoch wieder einmal ein neuer historischer Höchststand erreicht.

Hohes Wachstum

Ein Ende des Höhenflugs ist hier weiter nicht in Sicht, denn der Pharma- und Laborzulieferer verzeichnet nach wie vor ein hohes Wachstum, wie die jüngsten Geschäftszahlen belegen. So kletterten die Erlöse im Gesamtjahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 17 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro. Dabei betonte der im MDAX und im TecDAX notierte Konzern, dass der Umsatzzuwachs fast ausschließlich "organisch", also ohne Zukäufe bewerkstelligt wurde.

