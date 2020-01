Audi hat Probleme bei der Produktion seines Elektroautos E-Tron bestätigt. Grund seien Lieferschwierigkeiten eines Zulieferers. Im Werk in Brüssel steuert Audi mit Kurzarbeit gegen. Schon im Vorjahr hatte Audi mit Problemen bei der Produktion des Elektroautos E-Tron zu kämpfen, das im Brüsseler Werk des Konzerns gefertigt wird. Als Grund wurde angegeben, dass Akku-Zulieferer LG Chem nicht in der Lage gewesen sei, ausreichend Batterien aus seinem Werk in Polen zu liefern. Jetzt hat Audi offenbar erneut Schwierigkeiten bei der Herstellung des E-Tron. Auch dieses Mal hat Audi ...

Den vollständigen Artikel lesen ...