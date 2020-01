Wien (www.anleihencheck.de) - Die CA Immobilien Anlagen AG (CA IMMO) (ISIN AT0000641352/ WKN 876520) gab letzte Woche die Emission einer Unternehmensanleihe mit Benchmarkvolumen bekannt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Gleichzeitig sei von dieser ein Angebot zum Rückkauf der ausstehenden Schuldverschreibungen gegen Barzahlung an die Anleihegläubiger unterbreitet worden. So beabsichtige das Unternehmen, vorbehaltlich einer Aufstockung des Angebots, einen Nominalbetrag von bis zu insgesamt EUR 60 Mio. der Anleihen mit Fälligkeiten in 2021 (Rückkaufkurs (zuzüglich Stückzinsen): 102,55% von Par), 2022 (105,10%) und 2023 (107,10%) zurückzukaufen. Das Angebot sei seit 17. Januar gültig und laufe voraussichtlich bis 31. Januar 2020, 15:00 (MEZ). ...

