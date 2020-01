Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nach dem überraschend deutlichen Sieg der Sozialdemokraten bei den Regionalwahlen in der Provinz Emilia Romagna hat sich der politische Druck auf die Mitte-Links-Koalition in Rom vorübergehend verringert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.An den Finanzmärkten sei dies mit Erleichterung aufgenommen worden, da ein Sieg der europakritischen Lega als Belastung für die Bonität des Landes angesehen worden sei. Die Rendite für 10-jährige BTPs habe gestern um rund 18 BP auf nur noch knapp über 1% nachgegeben. (28.01.2020/alc/a/a) ...

