BERLIN (Dow Jones)--Die Krise der Windkraft an Land dauert in Deutschland nach Einschätzung der Branchenverbände an. Im vergangenen Jahr wurden nur 325 Anlagen mit einer Leistung von 1.078 Megawatt neu installiert, wie der Bundesverband Windenergie und der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) am Dienstag in Berlin mitteilten. Gerechnet hatten die Verbände mit 1.500 Megawatt. Der Zubau lag insgesamt um 55 Prozent geringer als 2018 und um 80 Prozent geringer als 2017. Damit hat der Zubau den niedrigsten Stand seit der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetz 2000 erreicht. Die Windbranche schätzt, dass angesichts der wachsenden Stromnachfrage jährlich 5.000 Megawatt ergänzt werden müssten, um das Ökostromziel von 65 Prozent bis 2030 zu erreichen.

January 28, 2020 05:55 ET (10:55 GMT)

