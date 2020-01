Genf (www.anleihencheck.de) - Lassen Sie sich nicht von den Schlagzeilen der seit Jahresbeginn herausragenden Renditen täuschen, die von Apple, Tesla und Beyond Meat sowie vom breiteren US-Markt und dem US-Technologie-Sektor veröffentlicht wurden, so die Experten von Unigestion.Diese Performances seien nicht repräsentativ für das, was allgemein passiert sei, da ein weniger rosiges Bild erscheine, wenn man darüber hinwegschaue. Was wie eine Verlängerung der Rally 2019 aussehe, sei in Wirklichkeit US-zentrisch und viel fragiler. Abgesehen von den US-Indices sei der EURO STOXX 600 nur um 0,30% gestiegen und der MSCI Emerging Markets sei im bisherigen Jahresverlauf (Stichtag 23. Januar) um 0,4% gefallen. Die Credit-Märkte, die im Dezember eine starke Performance gezeigt hätten, hätten im Jahr 2020 bisher in allen Segmenten negative Renditen verzeichnet. Die Spreads hätten sich über das Spektrum der Hochzins-, Investment-Grade- und EM-Indices ausgeweitet. Die Volatilität habe nicht mehr abgenommen und der nächste verfügbare VIX-Future werde mit einem erheblichen Aufschlag von derzeit 15,5 gehandelt. All dies deute auf eine Anfälligkeit bei riskanten Vermögenswerten hin, da die Anleger selektiver würden und Absicherungspositionen aufbauen würden. Anders ausgedrückt, aus der Sicht eines Fixed-Income Anlegers seien die Märkte im Januar negativ gewesen. ...

