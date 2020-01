London (www.fondscheck.de) - Investec Asset Management verstärkt das siebenköpfige deutsche Vertriebsteam durch Sebastian Höck, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Als neuer Vertriebsdirektor verantwortet er von Frankfurt aus dem Ausbau der Beziehungen von Investec AM zu Key Accounts - einschließlich Vermögensverwaltern, Banken und Fondsplattformen - in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus wird er eng mit dem Global Financial Institutions Team von Investec AM zusammenarbeiten, um die globale Kooperation mit diesen Kunden voranzutreiben. ...

