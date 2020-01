Dieser Schritt wurde seit November 2019 geprüft. Die Sparte hat rund 3.000 Mitarbeiter und macht rund ein Drittel des gesamten Semperit-Umsatzes von knapp 900 Mio. Euro. In Österreich sind über 100 Mitarbeiter betroffen, davon unter 100 in Wimpassing in der Produktion von Operationshandschuhen. Wimpassing sei aber "in erster Linie Standort der Industriesegmente Semperform und Semperflex und steuert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...