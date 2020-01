Aurora, Ontario (ots/PRNewswire) - - Die Vergrößerung wird die wachsenden Kundenanforderungen im API-Bereich abdecken- Der Bau soll bis zum 30. April 2021 abgeschlossen seinPharma Solutions, ein Unternehmen von Piramal Enterprises Limited und führender Auftragsentwicklungs- und Produktionskonzern (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), gab heute seine Pläne bekannt, seiner Einrichtung in Aurora, Kanada, eine hochmoderne Fertigungsanlage hinzuzufügen, die auf die Herstellung aktiver pharmazeutischer Wirkstoffe (Active Pharmaceutical Ingredients, APIs) ausgerichtet ist. Die Erweiterung wird mit einer Gesamtinvestition von etwa 25 Millionen kanadischen Dollar unterstützt.Das Aurora-Werk von Piramal Pharma Solutions (PPS), das für seine erstklassigen Labordienste und Produktionsanlagen bekannt ist, wird seinen Kunden mit dieser zusätzlichen Produktionsfläche von etwa 10.500 Quadratfuß optimierte Dienstleistungen bieten können. Die Zusatzkapazität bedient wachsende Kundenanforderungen und befähigt die Anlage dazu, APIs und HPAPIs mit einem Grenzwert für berufsbedingte Exposition (Occupational Exposure Limit, OEL) von 1mcg/m3 liefern zu können. Ebenso werden Filtrations- und Trocknungskapazitäten vorhanden sein, die das Dienstleistungsangebot von Piramal Pharma Solutions' Aurora-Werk optimieren.Peter DeYoung, CEO von Piramal Pharma Solutions, erklärte: "Wir sind hocherfreut, die Kapazitätserweiterung unserer Aurora-Einrichtung in Kanada bekanntgeben zu dürfen. Durch diese zusätzliche Kapazität ist es uns möglich, unsere Präsenz in Kanada zu erweitern sowie andere Regionen wie Nordamerika und Europa zu bedienen. Gleichzeitig können wir den API-Anforderungen unserer Kunden sowie dem Marktbedarf an integrierten Lösungen entgegenkommen. Als patientenorientiertes Unternehmen hat Piramal Pharma Solutions sich der Betreuung der Patientengemeinschaft und Minderung von Krankheitslasten verpflichtet."Zusätzlich zu den bereits existierenden massenproduktionstauglichen Reaktoren umfasst die Erweiterung zwei weitere Reaktorensuites, einen eigenen Filtertrocknerbereich sowie einen transportablen Filtertrockner. Die Erweiterung soll voraussichtlich am 30. April 2021 abgeschlossen und betriebsbereit sein. Die erfolgreichen Inspektionen der US-FDA, der UK MHRA sowie der PMDA haben Piramal Pharma Solutions' Aurora-Werk zu einer beeindruckenden Erfolgsbilanz hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen verholfen. Die Anlage strebt nach der Beibehaltung hoher Standards in Bezug auf Umweltfreundlichkeit, Gesundheit und Sicherheit.Diese in Kürze betriebsbereite Anlage wurde entsprechend höchster Compliance-Standards errichtet und wird ein hochqualifiziertes Expertenteam aus Wissenschaftlern und Technikern beschäftigen, um einem Unternehmen, dessen Mitarbeiterzahl sich in den vergangenen Jahren nahezu verdoppeln konnte und sich mittlerweile somit auf rund 200 Angestellte beläuft, weiterhin zum Erfolg zu verhelfen.Informationen zu Piramal Pharma Solutions:Piramal Pharma Solutions ist ein Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO), das End-to-End-Entwicklungs- und Fertigungslösungen für den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir betreuen unsere Kunden über ein global integriertes Netzwerk aus Niederlassungen in Nordamerika, Europa und Asien. Somit können wir ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen anbieten, darunter Lösungen für Arzneimittelforschung, Dienstleistungen für Prozess- und pharmazeutische Entwicklung, Klinikmuster, kommerzielle Versorgung mit aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (API) und fertige Dosierungsformen. Wir spezialisieren uns zudem auf die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer APIs und Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten. Unsere Kompetenz als integrierter Dienstleister und unsere Erfahrung mit verschiedenen Technologien ermöglicht es uns, für innovative Pharmaunternehmen und Generikahersteller auf der ganzen Welt zu arbeiten.Weitere Informationen finden Sie unter www.piramalpharmasolutions.com (http://www.piramalpharmasolutions.com/)Informationen zu Piramal Enterprises Ltd:Piramal Enterprises Limited (PEL) gehört zu den größten Mischkonzernen Indiens und ist in den Sektoren Finanzdienstleistungen und Pharmazie aktiv. Im Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftete PEL einen Konzernumsatz von rund 1,9 Milliarden US-Dollar, wobei etwa 40% der Umsätze dem internationalen Geschäft entstammten.Bei Finanzdienstleistungen bietet PEL umfassende Finanzlösungen für die sektorübergreifende Finanzierung von Groß-und Einzelhandel. Darüber hinaus unterhält die Gruppe langjährige Partnerschaften mit führenden institutionellen Investoren wie CPPIB, APG, Ivanhoé Cambridge (Tochtergesellschaft von CDPQ) und Bain Capital Credit. PEL verfügt zudem über Kapitalbeteiligungen in der Shriram Group, einem führenden Finanzkonglomerat in Indien.Im pharmazeutischen Bereich bietet PEL durch End-to-End-Fertigungsmöglichkeiten mit mehr als 13 globalen Werken und einem umfangreichen, weltweiten Vertriebsnetz in über 100 Ländern ein Portfolio an differenzierten pharmazeutischen Nischenprodukten sowie ein breites Spektrum an pharmazeutischen Dienstleistungen (einschließlich Injektionsmitteln, HPAPI usw.) an. In Indien stärkt das Unternehmen seine Position zudem im Verbraucherproduktsegment.PEL wird an der BSE Limited und der National Stock Exchange of India Limited gehandelt.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659399/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/1082894/Piramal_Pharma_Solutions.jpgPressekontakt:+91-22-3046-6306 | 6416investor.relations@piramal.com Medienkontakte: Dimple Kapur | RiddhiGoradia | Amrita VermaKontakt: +91-22-3046-6403 | 6307 | 6368 Dimple.Kapur@piramal.comRiddhi.Goradia@piramal.comAmrita.Verma@piramal.comOriginal-Content von: Piramal Enterprises Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140885/4504651