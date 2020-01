Endlich gute Nachrichten aus Tansania. Nach zweieinhalb Jahren Stillstand meldet sich Barrick Gold (WKN 870450) zurück im Geschäft in Tansania. Am 24. Januar dieses Jahres hat der zweitgrößte Goldproduzent der Welt einen lang erwarteten Vergleich mit der tansanischen Regierung unterzeichnet. Barrick investiert 2020 unter anderem 50 Mio. Dollar in Exploration und die Regierung gibt im Gegenzug das Goldkonzentrat frei, ...

