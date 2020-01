Hamburg (ots) - Fed Cup-Kapitän Rainer Schüttler hat seine Mannschaft für das Qualifikationsspiel gegen Brasilien benannt. Mit Laura Siegemund, Tatjana Maria, Anna-Lena Friedsam und Antonia Lottner will sich das Porsche Team Deutschland am 7. und 8. Februar in Florianopolis für das neu geschaffene Finalturnier in Budapest qualifizieren."Mit diesen vier Spielerinnen haben wir ein kompaktes und motiviertes Team, das bereits einige Erfahrung im Fed Cup hat. Ich bin überzeugt, dass wir die Qualifikation überstehen und uns für die Finals in Budapest qualifizieren", so Rainer Schüttler.Auf die beiden Topspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges muss Schüttler bei seiner Premiere auf der deutschen Bank verzichten. Nachdem Görges schon früh signalisiert hatte, nicht zu spielen, kämpft Kerber mit einer Verletzung. "Natürlich ist es schade, dass Angelique und Julia nicht zur Verfügung stehen, aber bei Angie muss die Oberschenkelverletzung jetzt erstmal voll ausheilen", sagt der 43 Jahre alte Fed Cup-Kapitän.Angeführt wird das Porsche Team Deutschland somit von der 31 Jahre alten Filderstädterin Laura Siegemund (WTA 72), die zum vierten Mal nominiert ist. Ihr Debüt in dem Nationenwettbewerb gab sie 2017 auf Hawaii gegen die USA, zuletzt stand sie vergangenes Jahr in Braunschweig gegen Weißrussland im Fed Cup auf dem Platz. Die ein Jahr ältere Tatjana Maria (WTA 87) aus Bad Saulgau bringt es auf nun 13 Nominierungen und holte schon viele wichtige Punkte für Deutschland. So hatte sie vor zwei Jahren auswärts in Minsk einen großen Anteil am Sensationserfolg gegen Weißrussland. Insbesondere ihr Doppel an der Seite der inzwischen zurückgetretenen Anna-Lena Grönefeld gegen Aryna Sabalenka und Lidziya Marozava ist noch in bester Erinnerung.Mit Anna-Lena Friedsam (WTA 135) und Antonia Lottner (WTA 156) sind auch zwei Vertreterinnen der jüngeren Generation in Brasilien am Start: Die 25-jährige Friedsam aus dem rheinland-pfälzischen Oberdürenbach hatte 2016 in Leipzig gegen die Schweiz erstmals als Trainingspartnerin Fed Cup-Luft geschnuppert. Zwei Jahre später war sie dann in Minsk gegen Weißrussland offiziell für eine Fed Cup-Partie nominiert, konnte aber vor Ort aufgrund einer Verletzung nicht aktiv in die Partie eingreifen. Die 23 Jahre alte Düsseldorferin Lottner gab bei eben dieser Begegnung ihr Fed Cup-Debüt und brachte Deutschland mit einem Überraschungserfolg gegen Aliaksandra Sasnovich auf die Siegerstraße.Wer qualifiziert sich für die Fed Cup-Finalwoche vom 14. bis zum 19. April 2020 in Budapest?Gastgeber Ungarn sowie die letztjährigen Finalisten Frankreich und Australien sind ebenso bereits sicher dabei wie Tschechien, das eine Wildcard erhält. Um einen der verbliebenen acht Startplätze zu ergattern, muss sich das Porsche Team Deutschland am 7. und 8. Februar 2020 auswärts gegen Brasilien behaupten.Gespielt werden in der Qualifikationsrunde wie gehabt vier Einzel und ein Doppel, alle Matches im Best-of-Three-Modus. Die Spieltage finden nun allerdings allesamt am Freitag und Samstag statt, nicht mehr wie bisher am Samstag und Sonntag. Die Finalwoche im April in Budapest wird hingegen mit einer Gruppenphase und anschließenden K.O.-Runde ausgetragen.Deutschland und Brasilien standen sich im Fed Cup bislang drei Mal gegenüber, zuletzt gewann die deutsche Mannschaft 1986 in Prag mit 2:1.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16996/4504682