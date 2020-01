ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Daimler von 52 auf 47 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die europäischen Hersteller arbeiteten an den CO2-Vorgaben der EU, ihre diesbezüglichen Ziele könnten sich jedoch als zu optimistisch erweisen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Daimler dürfte das operative Ergebnis besonders stark unter dem großen Aufholbedarf der Stuttgarter bei den Emissionen leiden./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2020 / 19:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007100000

DAIMLER-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de