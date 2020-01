Gestern krachte die K+S-Aktie um 4,6% in den Keller auf ein neues 10-Jahres-Tief. Damit summiert sich der Kursverlust in den vergangenen 6 Monaten auf ganze 43% (1-Monats-Performance: -26%). In der Zehn-Jahres-Betrachtung haben Aktionäre mit der K+S-Aktie per saldo -79,6% an Wert verloren, was einer jährlichen Performance von im Mittel -12,7% entspricht. Ein Investment in Höhe...

Den vollständigen Artikel lesen ...