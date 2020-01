Lufthansa-Aktie im Sinkflug Die Aktie der Kranich-Airline befindet sich aktuell deutlich im Sinkflug. Heute rutscht das Papier auf den tiefsten Stand seit Mitte August 2019, dabei ging es alleine in den vergangenen zwei Wochen um 12% in den Keller (1-Jahres-Performance: -37%). Die Ausbreitung des Coronavirus in China verängstigte u.a. die Airline-Anleger. Das Analysehaus Kepler...

Den vollständigen Artikel lesen ...