An den Finanzmärkten hat sich die Lage etwas stabilisiert, nachdem es am Montag zu deutlichen Kursverlusten gekommen war.Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstag bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1005 US-Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Der Dollar gewann zum Franken leicht auf 0,9708 Franken. Dagegen zeigte sich der Euro zum Franken mit 1,0689 nach 1,0699 Franken am Morgen und 1,0682 am Vorabend insgesamt wenig verändert.

